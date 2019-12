Uber, plus proche que jamais de lancer des essais de véhicule autonome ?

© vaalaa / Shutterstock.com

Uber, vers une deuxième acquisition stratégique en 2019

Près de deux ans après l'accident impliquant une voiture autonome qui avait coûté la vie à une piétonne identifiée comme « objet » du simple fait qu'elle était hors d'un passage clouté, Uber est toujours à la recherche de la perfection, cherchant notamment à mettre fin aux « faux positifs » détectés par les capteurs, LiDAR et autres caméras. La firme californienne est entrée en négociations visant l'acquisition d'une start-up issue de la Silicon Valley, Foresight, comme le rapporteLa société visée par Uber développe un logiciel de simulation destiné à renforcer le test des prototypes de voitures autonomes. Forcément, l'idée du géant des VTC est de s'emparer de la petite société pour améliorer son propre logiciel de simulation, qui ne parvient pas encore à se plonger complètement et sans lacunes dans le monde réel.L'an dernier, Foresight a levé 3,4 millions de dollars pour se lancer et compterait une douzaine de salariés. Sept d'entre eux sont des docteurs en informatique et en robotique, parmi lesquels trois ont travaillé au développement de la voiture autonome d'Apple.Uber pourrait boucler sa deuxième acquisition de l'année. La première fut portée sur celle de Mighty AI, une start-up basée à Seattle, elle aussi spécialisée dans la voiture autonome. Elle propose un logiciel qui entraîne les systèmes embarqués pour voiture autonome en mettant au point des simulations sur-mesure, ce qui permet d'identifier les objets et obstacles sur la route, et permet aux véhicules de devenir plus intelligents.Alors que beaucoup croyaient au développement rapide de la voiture autonome, les grands noms technologiques qui y travaillent, comme Google avec Waymo, General Motors avec Cruise ou donc Uber, ont été freinés dans leurs ambitions. Cela permet à des start-up comme Foresight d'émerger en apportant les logiciels nécessaires et complémentaires à ces développeurs de véhicules autonomes.Dans son cas, Foresight utilise des drones pour survoler certaines intersections et ainsi étudier le comportement du trafic. Les données récoltées de cette observation permettent de reconstruire le monde réel et de reconstituer les véhicules et piétons dans un programme informatique en 3D. Les véhicules, dans la simulation, sont ensuite censés se comporter de manière réaliste une fois le logiciel inséré dans le programme.Grâce à la potentielle acquisition de Foresight, Uber pourrait bien refaire une partie de son retard sur le marché des véhicules autonomes.