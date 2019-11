Apple dépose le brevet d'un système éliminant les angles morts sur les voitures

Les angles morts sur son pare-brise

Une Apple Car entre 2023 et 2025 ?

Parmi ses autres brevets déposés par Apple, on retrouve l'idée d'une utilisation d'un iPhone comme clé de voiture.Un des brevets est intitulé «». Son fonctionnement est assez simple : cela consiste à projeter sur le pare-brise ou sur les vitres du véhicule l'image de ce qui se trouve dans les angles morts situés sur les côtés de la voiture. En temps normal, le conducteur devrait tourner la tête pour s'assurer qu'aucun obstacle ne se trouve dans ces zones.Le système fait également intervenir la reconnaissance faciale (comme le montre le schéma ci-dessous). Une caméra fixée sur le pare-brise filme le visage du conducteur et détermine la direction dans laquelle il regarde. Selon les situations, le mécanisme est capable de déployer ou de rétracter les rétroviseurs extérieurs.Quoique sensiblement différent, le brevet évoque l'invention d'Alaina Gassler, une adolescente de 14 ans ayant récemment dévoilé une solution pour voir à travers les montants d'un véhicule Le système d'Apple serait prévu aussi bien pour la conduite traditionnelle que pour la conduite autonome. La modification des rétroviseurs extérieurs pourrait a priori fournir de nouveaux capteurs à l'IA pilotant les véhicules autonomes. Ceci confirme l'intérêt d'Apple pour le « projet Titan », longtemps resté incertain. Le P.-D.G. d'Apple, Tim Cook, avait en effet déclaré en 2017 qu'il n'était pas à l'ordre du jour.Les rumeurs d'une reprise du projet ont fait suite à diverses annonces. L'année passée, l'analyste d'Apple Ming-Chi Kuo a estimé que l'Apple Car pourrait être disponible entre 2023 et 2025. En avril dernier, Apple déclarait négocier avec des fournisseurs de capteurs pour voitures autonomes . Aujourd'hui, selon, Apple disposerait de 1 200 personnes travaillant sur le « projet Titan ».Les autres brevets récemment déposés par Apple mentionnent également des fonctionnalités à destination du secteur automobile. Quelques jours après notre test de l'assistant embarqué Apple CarPlay , le constructeur annonce ainsi qu'il sera possible de démarrer son véhicule avec un iPhone ou une Apple Watch.