Une solution pour voir à travers les montants d'un véhicule imaginée par une jeune de 14 ans

Adoucir les angles morts

S'agit-il du nœud du problème ?

Source : The Verge

Alaina Gassler est loin d'avoir l'âge de conduire une voiture, mais elle est déjà sensible aux enjeux relatifs à la sécurité routière. À 14 ans, elle a en effet inventé un dispositif visant à afficher au conducteur ce qu'il ne peut pas voir en temps normal.Le système, qui s'attaque à la problématique des angles morts, repose sur une idée assez intuitive. Il est constitué d'une caméra placée à l'extérieur du véhicule, ainsi que d'un projecteur situé à l'intérieur, qui projette un flux vidéo sur les montants avant. Comme présenté sur la vidéo ci-dessus, l'installation permet alors de rendre quasi transparente la structure de la voiture susceptible de cacher certains obstacles. Cette impression est, de plus, amplifiée par l'ajout d'un matériau réfléchissant sur le montant.Si l'invention d'Alaina Gassler n'en est qu'au stade du prototype, elle a déjà convaincu plusieurs scientifiques. L'adolescente a en effet remporté le premier prix du concours Broadcom MASTERS, réservé aux collégiens, d'une valeur de 25 000 dollars.Néanmoins, il convient de noter que le dispositif créé par la jeune fille n'est pas encore prêt pour être véritablement intégré à un véhicule. Sur la vidéo de démonstration, les tests ne sont d'ailleurs effectués qu'à l'arrêt ou à allure réduite.On peut cependant se demander comment l'industrie automobile a pu être devancée par une adolescente de 14 ans. Mais en réalité, plusieurs acteurs travaillent déjà sur des systèmes visant à masquer les montants des voitures. Certains, comme Hyundai et Kia, ont déposé une demande de brevet pour une solution similaire, s'appuyant sur des caméras et des projecteurs. Et d'autres ont exploré des pistes alternatives pour enrichir la visibilité du conducteur, à l'instar de Continental, Toyota ou Jaguar Land Rover.Enfin, Alaina Gassler l'affirme, à juste titre : «». Mais son invention permet-elle vraiment de résoudre ce souci ? Sur les commentaires de la vidéo YouTube ci-dessus, des utilisateurs confirment que certains véhicules possèdent des montants imposants, dissimulant ainsi une partie de la route. Mais d'autres soulignent que le danger principal des angles morts se situe ailleurs : sur le côté, dans les zones non couvertes par les rétroviseurs latéraux.