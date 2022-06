Qiantu K20 : la voiture électrique aux 500 km d'autonomie à moins de 13 000€, bientôt chez vous ?

À ce prix, on retrouve une petite sportive biplace baptisée « K20 », affichant à peine 780 kg sur la balance, et dont le moteur de 160 kW (215 ch environ) et 290 Nm de couple permet de réaliser le 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes. Qiantu se garde bien de dévoiler la capacité de la batterie, mais cette nouvelle K20 disposerait d'une autonomie de 500 km environ.