Cette nouvelle IA est capable de générer des objets 3D depuis le texte... et c'est bluffant

Cette technologie répond au doux nom de LDM3D, pour Latent Diffusion Model for 3D, et est le tout premier projet du genre dans l'industrie. À partir d'une simple phrase, il sera capable de générer une carte de profondeur en utilisant le processus de diffusion pour créer des images en 3D avec une vue à 360 degrés. Le potentiel d'application offert par cette avancée est assez vaste : création de contenu accéléré, industrie du divertissement, architecture, utilisation pour le metaverse, etc.