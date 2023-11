Elle a dirigé OpenAI le temps d'un week-end... Mais qui est Mira Murati ?

Née en Albanie, en 1988, de deux parents enseignants, Murati a effectué la majeure partie de ses études supérieures au Canada. Elle y a obtenu un diplôme d'ingénieur en mécanique, et sort de son cursus avec l'exploit notable d'avoir conçu une voiture de course hybride. Qu'il y ait un lien direct ou non, elle a ensuite travaillé pour Tesla, contribuant au développement de ce qui pourrait être considéré comme le véhicule le plus singulier de la marque : la Model X.

C'est chez le constructeur américain qu'elle se passionne pour l'intelligence artificielle, et qu'elle se dirige vers Leap Motion, une start-up spécialisée dans la capture des mouvements de la main pour la réalité augmentée. C'est finalement en 2018 que Murati atterrit chez OpenAI, qui n'est alors encore qu'une organisation à but non lucratif.

Elle finit par occuper le poste de directrice de la technologie en 2022, devenant ainsi l'une des figures les plus importantes de ce qui est, depuis, devenu une entreprise à part entière. Elle joue ainsi un rôle très actif dans le développement des produits d'OpenAI, au point d'être présentée comme la « créatrice de ChatGPT » par le journal The Times.