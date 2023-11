Affaire OpenAI (ChatGPT) : Elon Musk prend une fois de plus tout le monde à contrepied

Le coup d'État au sein d'OpenAI a été organisé, selon de nombreuses sources, par celui qui est le chef scientifique de la boîte, à savoir Ilya Sutskever. Mais même si ce dernier a depuis rétropédalé et regretté ses actions, elles sont tout de même toujours soutenues par Elon Musk. Le patron de X, où un chatbot du nom de Grok sera bientôt disponible, a en effet tenu à faire les louanges de celui qui travaille encore pour le moment chez OpenAI.

« Ilya a un bon sens moral et ne cherche pas le pouvoir. Il ne prendrait pas de mesures aussi radicales s'il ne les jugeait pas absolument nécessaires » a-t-il ainsi affirmé sur sa plateforme. Dans un autre post, il a demandé à ce que les raisons du départ de Sam Altman soient rendues publiques, et ce, « du fait du risque et de la puissance des IA avancées ».