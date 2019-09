Des centaines de millions de numéros de téléphone d'utilisateurs Facebook découverts en ligne

© Shutterstock

Des données laissées en liberté « moins d'un an »

Un énième incident lié à la protection des données chez Facebook

Ces informations étaient stockées sur un serveur, dont l'accès n'était protégé par aucun mot de passe. N'importe qui pouvait donc accéder aux données et obtenir lesUn nouvel incident lié à Facebook a été découvert en ligne : pas moins ded'utilisateurs du réseau social se sont retrouvés en libre accès sur la toile.Plusieurs régions ont été concernées, notammentet. Les données révélaient lede nombreuses personnes, qui l'utilisaient comme identifiant. Dans certains cas, cela comprenait égalementCe nouvel incident est le dernier connu en ce qui concerne. Après le scandaleet les incidents que cela avait engendré, voilà encore un défaut de sécurité impactant les données personnelles des utilisateurs du réseau social.Avec cet accès à leurs numéros de téléphone, les utilisateurs concernés étaient susceptibles de. En effet, un pirate peut être en mesure de forcer la réinitialisation du mot de passe grâce au numéro de téléphone.Si aujourd'hui, la base de données est hors ligne,, un porte-parole de Facebook a déclaré que ces informations avaient été supprimées avant les mises à jour concernant les numéros de téléphone des utilisateurs : «», et d'ajouter qu'Reste à savoirces données ont été extraites de Facebook et qui a pu les télécharger, voire les utiliser.