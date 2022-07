Le spyware Pegasus refait surface, cette fois contre des activistes en Thaïlande

Au moins 30 individus auraient étés infectés par le spyware entre octobre 2020 et novembre 2021. Tous sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans des manifestations pour le développement de la démocratie en Thaïlande, et sont militants, journalistes, juristes ou bien employés d'ONG. Ils ont pour autre point commun d'avoir ouvertement critiqué la monarchie, et ils demandent un changement de régime dans une campagne relayée sur Internet sous les hashtags #WhyDoWeNeedAKing and #FreeYouth. Nombre d'entre eux ont été arrêtés et emprisonnés à la suite du mouvement.

Le ministère de l'Économie digitale et de la Société a dit « ne rien savoir » quant à une prétendue utilisation gouvernementale du logiciel espion Pegasus à l'encontre des manifestants. Mais des notifications Apple ont bien alerté les militants, notamment en affichant des messages prévenant d'une « attaque d'État ».