Huawei : "Nous avions déjà considéré cette situation il y a dix ans, nous avons un plan B", confirme le DG France (Exclu)

Shi Weiliang, DG France de Huawei, au salon Ready For IT le 21 mai 2019 (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com)

"Les États-Unis nous mettent dans une situation très difficile"

Huawei confirme les négociations avec les USA et rassure les Européens

"Malgré ce papier signé par les États-Unis, nous restons sereins" affirme Huawei

Présent au salon, dont la première édition se tient à Monaco cette semaine et à laquelle Clubic participe, pour animer une keynote autour de laet de la smat city,, s'est exprimé sur les déboires de la firme de Shenzhen, qui traverse incontestablement la plus grande crise de son histoire. Son discours laisse, certes, place à la discussion et à l'ouverture. Mais sans doute inquiète et lassée par la menace qui pèse à son encontre, la société Huawei commence à sortir ses griffes.Lundi, et sous pression de l'administration Trump, Google a pris la décision de retirer à Huawei sa licence Android . Depuis, beaucoup de choses ont pu se passer, et de nombreuses déclarations ont pu fuser. Au final, le géant chinois a obtenu du Département américain du commerce un sursis de 90 jours , courant jusqu'au mois d'août, une information que nous confirme une source en interne.Il n'empêche que le mal est fait, et le moment ô combien délicat à traverser pour Huawei., a déclaré Shi Weiliang.sur cette dernière, estime le directeur général France de l'entreprise., ajoute-t-il.Lors de sa keynote, Shi Weiliang a tenu à rassurer son auditoire, même si le tableau reste sombre., indique-t-il. Cela signifie donc qu'officiellement, et pour l'instant, vous pouvez continuer d'utiliser toutes les applications de Google, et aussi faire les mises à jour de sécurité nécessaires.S'agissant des prochains produits de la marque,, Shi Weiliang est évidemment plus modéré, confirmant être, tout en évoquant unede mener ces négociations et en rappelant que plus de 2 milliards d'utilisateurs sont équipés d'un appareil Huawei.Après avoir rappelé l'investissement de 15% du chiffre d'affaires annuel de la société dans la technologie 5G, Shi Weiliang a souligné que Huawei reste une société possédée par ses employés, entraînant de fait une triple responsabilité de l'entreprise. Cette dernière est à la fois salariale :, précise le dirigeant. Elle est aussi sociale :Enfin, il existe une responsabilité clientèle :, se demande la société.Huawei a bien l'intention de rester dans le marché et de collaborer avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème.