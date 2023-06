Le géant derrière TikTok va lancer son IA concurrente de "ChatGPT" !

Qui a dit que seuls les GAFAM pouvaient participer à la nouvelle bataille pour l'IA ? En effet, si l'on a beaucoup entendu parler de ChatGPT ou de Bard, les grands réseaux sociaux veulent, eux aussi, leur part du gâteau. Ainsi, le premier à avoir dégainé est Snapchat, avec son fameux « My AI », dont certains aspects ont fait rapidement polémique. Alors, quand on s'appelle TikTok, et que l'on est actuellement le réseau social numéro 1 mondial, on ne peut pas rester les bras ballants.

Autant dire que l'on n'est pas étonné de cette nouvelle information, communiquée par Bloomberg, d'après laquelle ByteDance, la maison mère de TikTok, développe en ce moment un chatbot du nom de « Grace ». Un chatbot, selon un employé qui témoigne sous couvert d'anonymat, basé sur plusieurs modèles de langage différents.