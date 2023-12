OKLM, ByteDance (Tiktok) utilisait un compte OpenAI (ChatGPT) pour entraîner sa propre IA concurrente !

Difficile de faire mieux que ChatGPT dans le secteur de l'intelligence artificielle. Une prééminence reconnue par beaucoup, et qui fait des outils d'OpenAI des objets extrêmement convoités. Sauf qu'ils ne sont pas à disposition de tout le monde, et que les concurrents de la firme américaine ne peuvent donc les utiliser pour améliorer leurs propres modèles. ByteDance se l'est fait rappeler cette semaine !