Face aux critiques, Instagram revient sur ses récents changements

Dans une interview publiée dans la newsletter Plaformer, Adam Mosseri, le patron d'Instagram, annonce avoir entendu les remarques de ses utilisateurs sur les récents changements d'Instagram et a pris la décision de mettre sur pause la mue de la plateforme de partage de photos.

Les critiques portaient notamment sur le fil d'actualités d'Instagram. Le dirigeant avait indiqué dans une vidéo que ce dernier serait composé de plus en plus de contenus recommandés, et notamment de vidéos Reels, le format fortement inspiré de TikTok.

Les utilisateurs ont été rapidement vent debout conter cette décision, craignant de ne plus voir les publications de leurs amis en se connectant sur le réseau, et redoutaient qu'Instagram devienne un clone de TikTok, pollué par des contenus qui ne les intéressent pas.

« Lorsque vous découvrez quelque chose dans votre domaine que vous ne suiviez pas auparavant, la barre doit être haute - cela doit simplement être génial. Vous devriez être ravi de le voir. Et je ne pense pas que cela se produise suffisamment en ce moment. Je pense donc que nous devons faire un pas en arrière, en termes de pourcentage de flux qui sont des recommandations, nous améliorer dans le classement et les recommandations, et ensuite - si et quand nous le ferons - nous pourrons reprendre notre progression », déclare ainsi Adam Mosseri