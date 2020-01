TikTok : des vulnérabilités, qui exposaient les données des utilisateurs, découvertes dans l'appli

© Primakov / Shutterstock.com

Un pirate pouvait potentiellement prendre le contrôle du compte d'un utilisateur

À gauche, un SMS inoffensif. À droite, un SMS contenant le lien attracker.com, frauduleux (© Check Point Research)

Les applications populaires, forcément plus exposées

Source : Check Point Researc

L'application mobile TikTok, développée par le géant mondial chinois ByteDance, qui voudrait installer son siège social hors de Chine , jouit d'une popularité exceptionnelle. Disponible dans plus de 150 pays et dans 75 langues, elle a franchi la barre stratosphérique du milliard d'utilisateurs, à la fin de l'année dernière. Mais l'appli, qui permet de créer, partager puis enregistrer de courtes vidéos privées sous forme de clips musicaux synchronisés, était menacée par d'importantes vulnérabilités, repérées par les chercheurs de Check Point Research.Les vulnérabilités découvertes auraient pu permettre à des individus malveillants de manipuler le contenu à partir de compteurs d'utilisateurs de TikTok et même dérober des informations personnelles enregistrées sur ces comptes.Dans le détail, les chercheurs révèlent qu'un pirate pouvait envoyer un SMS frauduleux à l'utilisateur, qui évidemment incitait ce dernier à cliquer dessus. Si tel était le cas, l'attaquant aurait pu prendre le contrôle du compte et faire ce qu'il désire de son contenu : télécharger des vidéos, les supprimer, ou rendre publiques des vidéos que l'utilisateur ne souhaitaient pas publier, par exemple.Les chercheurs de Check Point Research ont aussi décelé une vulnérabilité aux attaques XSS du sous-domaine de TikTok, ads.tiktok.com, où des scripts malveillants furent injectés, permettant de récupérer des informations personnelles enregistrées sur le compte des utilisateurs. Parmi les données dévoilées, on retrouve les adresses électroniques et les dates de naissance.Informée de ces différentes failles, l'équipe de sécurité de TikTok a depuis réagi et appliqué un correctif. «». Tel est l'appel lancé par Luke Deshotels, qui a réagi au nom de TikTok.De son côté, Oded Vanunu, responsable des recherches sur les vulnérabilités des produits chez Check Point, rappelle que les applications les plus populaires sont toujours soumises à de forts risques : «».Bien que très populaire, TikTok ne fait pas l'unanimité, notamment dans l'armée américaine, dont les membres n'ont plus l'autorisation d'utilisateur l'application, qui «», selon le démocrate Chuck Schumer. Cela ne vous rappelle-t-il rien