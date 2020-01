La société de change Travelex, présente dans le monde entier, touchée par un malware

Les données des utilisateurs n'auraient pas été compromises

Capture d'écran du site français de Travelex, le 3 janvier 2019

En attendant le retour des services, un fonctionnement à l'ancienne

Fin d'année 2019 et début d'année 2020 bien délicats pour Travelex. La société britannique, bien connue des amateurs ou habitués de change de devises, a été victime d'une cyberattaque qui l'a poussée à mettre ses sites internet (notamment britannique et français) hors ligne. L'attaque serait survenue, selon l'entreprise, dans la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020, ce qui suscite l'inquiétude de ses nombreux clients.». L'introduction du communiqué de presse publié par la société ce jeudi 2 janvier en fin de journée plante le décor.Le spécialiste des devises étrangères a donc été touché par un malware en toute fin d'année, ce qui l'a contraint à prendre les devants en plaçant tous ses systèmes hors ligne. Travelex confirme l'opération, «».Interrogée sur Twitter afin de savoir si certains de ses clients ont par ricochet été également touchés, la société britannique affirme avoir mené une première enquête. Selon celle-ci, «».Menant un travail sans relâche, Travelex a dû faire appel, en cette période délicate, à des experts en cybersécurité extérieurs à l'entreprise, afin d'isoler le virus et de remettre en état de marche les systèmes qui auraient été affectés par l'attaque.Jusqu'au rétablissement total des services de Travelex, dont on ignore la date, l'activité de change de la société tourne au ralenti. Ses consoles de commande ayant été désactivées, la firme fonctionne pour l'instant à l'ancienne, pourrait-on dire, en fournissant des «».