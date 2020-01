Les soldats américains ne peuvent plus se tortiller sur TikTok... via leur téléphone de service

Les soldats américains privés de TikTok !

Aux Etats-Unis, la Navy avait déjà tiré la sonnette d'alarme et lela rejoint désormais, concernant l'application TikTok , et son utilisation de la part de certains soldats américains. Ces derniers sont d'ailleurs priés de supprimer l'application de leur terminal de service.Le gouvernement américain considère désormais TikTok comme une «», bannissant de fait l'application de ses terminaux. Les autorités américaines demandent également aux soldats d'être plus vigilants que jamais quant aux applications téléchargées sur leur mobile de service.Depuis le mois d'octobre dernier, l'application TikTok est en effet accusée par certains de collecter des données privées, mais aussi d'être soumise au gouvernement chinois, en évitant, par exemple, soigneusement d'afficher du contenu lié aux protestations à Hong-Kong. L'application est également suspectée d'être utilisée pour influencer et/ou surveiller les utilisateurs américains...