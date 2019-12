ByteDance assure qu'il ne veut pas vendre TikTok malgré ce que relate la presse

Des rumeurs de vente fermement démenties par ByteDance



TikTok cherche à rassurer les autorités américaines



Source : The Verge

ByteDance n'a absolument pas l'intention de vendre TikTok, comme l'affirmait il y a quelques joursDans un mémo envoyé aux salariés de l'entreprise, Alex Zhu, le directeur de TikTok, réfute ces informations et qualifie la dépêche d' «», affirmant au passage que les cadres du réseau social n'ont pas «» et n'ont pas l'intention d'en planifier à l'avenir.L'agence de presse affirmait pourtant que des discussions préliminaires avaient eu lieu à la suite des craintes de certains sénateurs américains qui voient en TikTok une menace pour la sécurité nationale.", a déclaré à ce sujet le sénateur Marco Rubio.Le Comité sur l'investissement étranger aux États-Unis (CFIUS) examine également le rachat par ByteDance de Musical.ly en 2017 pour 1 milliard de dollars. Ce dernier pourrait recommander à TikTok de s'en séparer alors que cette fusion a participé au succès de l'application, qui recense aujourd'hui plus d'1 milliard d'utilisateurs sur la planète.ByteDance a contre-attaqué en engageant plusieurs cabinets indépendants d'avocats pour répondre aux nombreux points soulevés par les parlementaires américains. Ces derniers ont confirmé que TikTok n'était pas en mesure au moment de leur enquête de fournir les informations personnelles de ses utilisateurs aux autorités chinoises.A voir si ces mesures seront suffisantes pour calmer les craintes des autorités américaines alors que le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine n'est toujours pas résolu.