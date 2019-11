Tiktok a été téléchargée 1,5 milliard de fois : un tour de force pour une application encore jeune

Tik Tok au top des téléchargements iOS et Android

Lancée à la rentrée 2016, l'application Tik Tok fait le bonheur de centaines de millions d'utilisateurs à travers le monde. Selon les données de Sensor Tower, Tik Tok aurait déjà été téléchargée plus de 1,5 milliard de fois, avec 614 millions de téléchargements en 2019.Côté répartition, Tik Tok est particulièrement populaire en Chine et en Inde, avec pas moins de 277,6 millions de téléchargements sur ce territoire en 2019. Selon divers analystes, l'application aurait déjà rapporté plus de 175 millions de dollars à ses créateurs.Rappelons au passage que Tik Tok est également au cœur de diverses polémiques, étant notamment accusée d'avoir collecté les données personnelles de mineurs . L'entreprise a d'ailleurs été condamnée aux Etats-Unis en début d'année à une amende de 5,7 millions de dollars