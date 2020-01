WhatsApp passe le cap des 5 milliards d'installations sur Android

WhatsApp, l'application qui valait 5 milliards (de téléchargements)

Source : AndroidPolice

Les applications Android (autres que celles signées Google) ayant dépassé le cap des 5 milliards de téléchargements sont très rares, et c'est désormais le cas d'un certain WhatsApp, propriété de Facebook, dont l'application principale a elle aussi dépassé ce même cap.En effet, l'application de messagerie affiche désormais plus de 5 milliards de téléchargements sur le PlayStore de Google. Un score très impressionnant, qui prend en compte les téléchargements directs, mais aussi les versions pré-installées sur certains smartphones, comme chez Samsung notamment.Pour la petite histoire, WhatsApp revendique pas moins de 1,5 milliard d'utilisateurs actifs chaque mois et constitue le premier moyen de communication dans de nombreux pays. Impressionnant...