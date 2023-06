WWDC : comment regarder la tant attendue conférence d'Apple ?

Cette édition de la WWDC 2023 devrait, comme chaque année, nous permettre de découvrir les nouvelles versions des systèmes d'exploitation d'Apple. À en croire les rumeurs publiées ces derniers jours, les nouveautés les plus marquantes se concentreraient sur watchOS 10 qui profiterait d'un vrai ravalement de façade avec une interface basée sur les widgets pour afficher des informations pertinentes et contextualisées sur le cadran, en lieu et place des complications.

Pour iOS 17, iPadOS 17 ou macOS 14, les nouveautés devraient être plus légères et se résumer à quelques nouvelles applications et améliorations d'interface. Rien ne pointe vers un changement radical de ces systèmes.

La vraie nouveauté serait équivoque, la présentation du casque de réalité mixte d'Apple, et de son système d'exploitation baptisé xrOS. Les équipes de Tim Cook prépareraient une longue session d'introduction, avec un focus sur les différents usages du produit et les applications disponibles. Il faudra néanmoins patienter pour pouvoir mettre la main dessus, la sortie de l'appareil n'étant pas planifiée avant la fin de cette année.

Enfin, Apple pourrait dévoiler ce soir un nouveau MacBook Air 15 pouces, qui reprendra le design du précédent MacBook Air M2 sorti à l'été 2022, et il se murmure qu'un nouveau Mac Studio pourrait également pointer le bout de son nez. On espère aussi de notre côté voir un Mac Pro équipé d'une puce M2, sachant que cet ordinateur n'a pas été mis à jour depuis 2019 et reste aujourd'hui le dernier modèle toujours affublé d'un processeur Intel.