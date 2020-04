iPhone SE 2020 : AnTuTu révèle des performances du processeur "bridées"

Équipé du dernier processeur d'Apple, l'iPhone SE, édition 2020, promettait des performances dignes de l'iPhone 11, voire du 11 Pro. Hélas, une récente étude affirme qu'elles sont en réalité plus proches de celles du XS Max… Le constructeur a-t-il volontairement bridé son dernier modèle ?

À son lancement il y a deux semaines, l'iPhone SE (deuxième génération) a fait sensation. Son point fort : le moteur d'un iPhone 11 ou 11 Pro (la puce A13 Bionic) dans une carrosserie d'iPhone 8. Le tout en étant vendu à partir de « seulement » 489 euros.

Pas à la hauteur de l'iPhone 11

Mais en regardant de plus près sous le capot, la puissance ne serait finalement pas si élevée. C'est ce qui ressort d'une analyse signée AnTuTu, application spécialisée dans l'évaluation et la comparaison des performances de smartphones. L'outil donne ainsi un score à chaque appareil, en fonction de quatre critères : le CPU, le GPU, la mémoire et l'expérience utilisateur (UX).

Au total, l'iPhone SE (en version 256 Go d'espace de stockage et 3 Go de RAM) obtient 492 166, ce qui semble honorable. À titre de comparaison, le XS Max s'était vu attribué un score de 443 337. Mais en entrant dans le détail, on s'aperçoit que les chiffres relatifs au CPU et au GPU ne sont pas forcément à la hauteur des attentes. Ainsi, alors que les puces sont censées être les mêmes, l'iPhone SE n'obtient que 149 295 en CPU (159 249 pour le 11, 168 047 pour le 11 Pro) et 186 079 en GPU (208 603 pour le 11, 209 813 pour le 11 Pro).