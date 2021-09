Le GPU de l'A15 Bionic serait costaud... mais limité par la dissipation thermique

Lors de son premier run sur Manhattan 3.1, l'A15 Bionic atteint la barre des 198 FPS d'après les données parvenues jusqu'à nous. Une performance un peu ramollie lors du second test réalisé sur le même benchmark, où la puce d'Apple se limitait alors à 140-150 FPS. Suffisant pour prendre de vitesse l'actuelle puce A14, que l'on retrouve sur les iPhone 12 et sur l'iPad Air 2020 , et afficher 13,7 % de performances en plus sur ce test.

Comme l'indique WCCFTech, cette baisse de puissance au niveau GPU s'explique par la réduction automatique des fréquences prévue pour éviter la surchauffe. Un phénomène fréquent sur smartphone , tant pour limiter la consommation énergétique que pour éviter d'avoir un mobile bouillant entre les doigts.