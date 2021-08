Apple réparera gratuitement les iPhone 12 affectés par un problème de son

Au dire d’Apple, un très petit pourcentage de modèles d’iPhone 12 et 12 Pro rencontrent des problèmes de son en raison de la défaillance possible d’un composant du module récepteur.

Les smartphones concernés n’émettent aucun son lorsque l’on passe ou reçoit des appels. Plutôt problématique pour un téléphone.



Apple précise que les appareils touchés ont été construits entre octobre 2020 et avril 2021. Comme dit en introduction, ce programme d’assistance ne s’applique qu’aux iPhone 12 et iPhone 12 Pro sous garantie constructeur, et non à l’iPhone 12 mini ou à l’iPhone 12 Pro Max.