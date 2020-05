Baromètre ANFR : Free rattrape son retard sur la 4G, SFR s'active sur la 5G

© Pixabay

Free met les gaz en 4G

L'AFNR a publié, mardi 5 mai, ses résultats pour le mois d'avril 2020. Les données fournies par l'établissement public nous permettent d'en savoir un peu plus sur l'activité et le rythme de déploiement des réseaux mobiles par les opérateurs de télécommunications français. Les acteurs sont globalement tous restés très actifs sur le pan de la 4G, avec une mention spéciale pour Free. Du côté de la 5G , SFR s'est renforcé en antennes expérimentales.Au 1er mai, l'ANFR annonce avoir autorisé 52 367 sites 4G en France. L'agence nationale nous indique que 46 093 sont aujourd'hui en service. Comme nous avons l'occasion de vous l'expliquer chaque mois sur Clubic, certains sites sont équipés de plusieurs antennes, ce qui explique le léger décalage. Au mois de mai, le nombre de demandes d'autorisation de sites 4G a progressé de 1,2%, les mises en service de 0,8%.Avec 200 sites supplémentaires au mois d'avril, Orange a été actif et a franchi la barre des 22 000 sites (22 030 très exactement). L'opérateur historique devance toujours SFR, qui enregistre 161 sites supplémentaires (19 161 au total), puis Bouygues Telecom (18 294) qui reste cette année l'opérateur le moins actif en installations 4G, et enfin Free, qui a installé 270 nouveaux sites. La firme de Xavier Niel a mis les bouchées doubles en avril.Globalement, les opérateurs ont maintenu leurs efforts malgré le confinement et la crise de coronavirus . Il y a quelques jours, l'ARCEP et les sénateurs avaient rappelé l'importance de poursuivre l'équipement numérique français , même si celui-ci connaîtra nécessairement un retard.Concernant la 5G, au mois d'avril, 9 nouvelles stations expérimentales ont été autorisées par l'ANFR sur le territoire, dans la bande cœur 3,5 GHz. On totalise désormais 471 supports expérimentaux 5G installés en France, au 1er mai 2020, pour un total de 488 antennes. Par rapport au mois précédent, seul l'opérateur SFR a installé de nouvelles antennes (52 au total). Statut quo donc pour Orange (345 antennes), Bouygues Telecom (65) et Free (9).