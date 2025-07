Mesurant environ 67 mètres de long, 2025 OW est proche de la longueur d'un gros avion de ligne comme le Boeing 747 (70,6 mètres) ou d'un Airbus A380 (72,7 mètres). Ce n'est donc pas un monstre comme l'astéroïde Bennu (environ 500 mètres de diamètre), mais s'il entrait dans l'atmosphère terrestre, il pourrait largement raser une ville de taille moyenne par l'« airbust » qu'il provoquerait (puissante explosion aérienne).

Sa taille reste néanmoins largement inférieure au seuil des 140 mètres retenu pour classer un tel objet comme représentant un danger. Ce seuil s’accompagne d’un second critère : une distance d’approche inférieure à 0,05 unité astronomique (environ 7,4 millions de kilomètres). 2025 OW remplit bien cette deuxième condition, mais il est trop petit pour cocher la première case. Par conséquent, il ne fait pas partie des géocroiseurs « potentiellement dangereux », selon la classification de la NASA.

D’ailleurs, le 19 juillet dernier, un autre astéroïde, 2025 OS, est passé bien plus près : à seulement 4 078 km. Sa taille ? Entre 2,4 et 5,8 mètres. En réalité, des centaines de petits corps célestes frôlent régulièrement notre planète sans que cela ne pose souci, et la plupart du temps, personne (à part les agences de surveillance) ne s'en aperçoive.