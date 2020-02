Nouvelle Freebox V8 "dans les semaines qui viennent", cette fois c'est officiel !

Credits : Clubic.com

Une nouvelle box pour le mass-market



Free va se diversifier dans les services de vidéo à la demande



Lire aussi :

L'abonnement Amazon Prime est désormais inclus dans le forfait Freebox Delta



Source : Les Échos

Il ne faudra pas attendre près d'une décennie pour découvrir la prochaine génération de Freebox. Dans une interview donnée au quotidien Les Échos, Thomas Reynaud, Directeur Général d'Iliad, confirme que la Freebox V8 sera annoncée et lancée «».Même si elle était attendue, cette nouvelle génération de box reste surprenante. Free a lancé il y a un peu plus d'un an seulement sa Freebox Delta , une box TV haut de gamme équipée de haut-parleurs signés Devialet.Si Thomas Reynaud assure que la Freebox Detla a «» au retour à la croissance de l'opérateur, le matériel ne semble pas avoir pleinement convaincu le grand public, refroidi par le tarif élevé de l'abonnement et de l'appareil facturé 480 €.La V8 serait une box bien moins ambitieuse sur le plan technologique (et moins chère à produire), vendue à un tarif mensuel bien plus agressif pour récupérer les nombreux abonnés partis vers la concurrence au cours des derniers trimestres. Comme nous l'évoquions la semaine dernière, Free aurait confié la fabrication de sa nouvelle box à un OEM pour en accélérer la sortie. Elle serait équipée d'Android TV ainsi que d'un processeur de milieu de gamme, et irait affronter les offres à bas prix proposées par les autres opérateurs.Free ne compte toutefois pas abandonner la Freebox Delta. Thomas Reynaud explique que la box est conçue pour les abonnés raccordés à la fibre, «». Ces derniers profitent de leur très haut débit et ont tendance à visionner plus de contenus VOD, sur lesquels Free récupère une marge non négligeable.L'opérateur va également se lancer dans le football en préparant pour la rentrée un produit regroupant les meilleurs moments de la Ligue 1 disponibles en quasi direct pour les abonnés Free.