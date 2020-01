SFR encore une fois épinglé par l'UFC Que-Choisir pour une hausse de prix cachée

Une hausse de prix déguisée

Une option pas utile pour tout le monde

Comme nous vous le rapportions il y a quelques semaines, SFR a augmenté le prix de ses forfaits Internet fixe sous prétexte de l'ajout d'un service à leurs offres. Une décision qui ne plaît pas à l'UFC Que-Choisir, qui dénonce une nouvelle technique visant à «».Le fournisseur d'accès à Internet facture désormais 3 euros supplémentaires par mois ses abonnés, en échange de quoi ils accèdent à une option de cybersécurité. Une augmentation présentée comme un enrichissement de l'offre et qui est automatiquement appliquée aux utilisateurs.L'association de consommateur estime que dans ses emails et courriers envoyés aux abonnés concernés, SFR «». Pour Que-Choisir, il s'agit donc tout simplement d'une hausse cachée du tarif des abonnements, une ruse comme l'opérateur et plusieurs de ses concurrents ont l'habitude d'user pour faire payer leurs clients plus cher.UFC Que-Choisir explique que SFR est ici encore plus vicieux que d'habitude. Contrairement à, par exemple, une enveloppe data plus généreuse, autre technique pour faire monter les factures dont on peut profiter instantanément, cette option de cybersécurité requiert une action de l'utilisateur. Ce dernier doit suivre une procédure et installer les applications de sécurité sur ses appareils pour en bénéficier.De nombreux clients vont payer cette fonctionnalité sans jamais l'utiliser. D'autres, qui auraient pu être intéressés, ont déjà souscrit une telle offre de sécurité tierce. Et se retrouvent ainsi à payer deux fois (3 € de l'option SFR plus le prix de l'autre plateforme) pour le même service étant donné qu'il y a généralement une période d'engagement à respecter avant de pouvoir résilier.Autre critique émise par l'association, les consommateurs ont jusqu'au mois de juin 2020 pour contacter SFR et refuser cette option. Passé cette date, il ne sera plus possible de la retirer et si vous n'en avez pas ou plus besoin, vous continuerez à la payer tout de même. Le seul moyen de s'en débarrasser sera de résilier son abonnement à SFR.