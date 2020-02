Que faut-il attendre de la Freebox v8 qui pourrait sortir en février ?

Free a confié la fabrication à un OEM

Source : Univers Freebox

La Freebox v8 devrait être commercialisée dès ce mois de février 2020, selon les dires du magazine spécialisé. Si cela se confirme, on devrait très vite en entendre parler, voir poindre les premiers teasers de la part de Free et arriver les invitations à la presse pour la conférence de présentation.Si aucune information officielle n'a été communiquée par le FAI, plusieurs rumeurs circulent depuis des mois au sujet de cette prochaine box. Celle-ci ne serait pas conçue directement par Free mais par un fournisseur, relaie. L'opérateur aurait tout de même eu son mot à dire pour le design. Cette Freebox v8, dont le nom définitif est encore inconnu, tournerait sous Android TV. Côté hardware, c'est un processeur Amlogic S905X2 de milieu de gamme qui devrait équiper la bête.Après la Freebox Delta visant ledepuis fin 2018, Free proposerait donc une nouvelle offre entrée de gamme qui viendrait s'inscrire dans la lignée de ce que proposait la Freebox mini 4K . Un moyen de concurrencer les abonnements low cost de la concurrence, type RED by SFR ou Sosh.En septembre 2019, Xavier Niel lui-même avait confirmé l'existence d'un projet pour une nouvelle Freebox. Il laissait alors entendre qu'elle pourrait débarquer avant la fin d'année, possiblement pour tenter de rassurer les actionnaires. Cette nouvelle box se fait donc un petit peu attendre, même si on devrait tout de même avoir à patienter moins longtemps que pour la Freebox v7. C'est d'ailleurs ce pourquoi Free a opté pour la solution externe, pour la conception de ce boîtier : il aurait été impossible pour le fournisseur d'accès de lancer une v8 aussi rapidement en concevant lui-même l'appareil.Avec cette offre internet fixe à venir, Free va tenter de reconquérir des abonnés. Depuis environ deux ans, l'opérateur est en grande difficulté sur le marché français. On a assisté à une véritable saignée de clients sur le mobile, et Free a aussi perdu des utilisateurs sur le fixe avec la fin des ventes privées à 0,99 euro par mois, qui ne lui rapportaient quasiment rien et ne permettaient pas de fidéliser suffisamment les abonnés.La seule progression continue de Free se fait sur la fibre FTTH spécifiquement, secteur sur lequel le FAI est plutôt en bonne forme.