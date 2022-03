Forfait mobile : la Série Free 110 Go revient à moins de 10€ pour contrer RED et B&You

Vous allez devoir être réactif pour bénéficier de ce bon plan puisque Free Mobile indique que celui-ci ne sera en vigueur que jusqu'au 8 mars 2022. Vous avez donc seulement quelques jours pour vous décider.

Le forfait Série Free 110 Go est affiché pour ce temps limité à seulement 9,99 euros par mois pendant les douze premiers mois d'abonnement. Un rapport qualité-prix pas loin d'être imbattable. Au bout d'un an, le tarif du forfait revient à son niveau normal, c'est-à-dire à 19,99 euros (ou 15,99 euros pour les abonnés Freebox), avec prise en charge du réseau 5G et le passage à 210 Go de data.

Pas d'inquiétude si vous ne souhaitez pas subir cette hausse de prix après l'année écoulée, il s'agit d'un forfait sans engagement qui vous permet de résilier à tout moment.