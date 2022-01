Free frappe fort avec sa nouvelle 100Go à un prix jamais vu !

Le gros atout de ce forfait est bien entendu les 100 Go de données mobiles offerts tous les mois. Ces données vous servent à aller sur Internet, consulter vos mails ainsi que les apps qui nécessitent une connexion (réseaux sociaux, etc.) Mais aussi à regarder et écouter vos apps de streaming : Netflix, Spotify et autres. Ainsi si vous consommez un bon nombre d'heures par mois de ce genre d'applis, c'est un forfait fait pour vous.

L'autre avantage est que vous bénéficiez des appels, SMS et MMS illimités en France, mais aussi en Europe et vers les DOM (hors Mayotte). Ainsi si vous partez à l'étranger vous n'aurez pas à craindre du dépassement de forfait. Et pour ce qui est d'Internet, vous avez droit à 10 Go/mois à utiliser également à l'étranger.

Enfin, la cerise sur le gâteau pour les amateurs de foot : l'abonnement vous donne un accès premium à l'app Free Ligue 1. Là vous y trouverez toute l'actu et les résumés des matchs, ainsi que des extraits en direct lors des soirs de championnat.