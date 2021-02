Forfait mobile : Free relance son célèbre forfait 80 Go à 11,99€/mois

Les appels et les SMS n'ont pas été oubliés par Free mobile qui les propose en illimité. Pas besoin de couper court à vos conversations, grâce au forfait Série Free, vous pouvez appeler vos proches sans aucune restriction. Pour les plus voyageurs, 8 Go de données mobiles vous sont également alloués pour rester connecté dans les DOM et dans les pays de l'Union européenne.