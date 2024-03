Free cartonne : l'opérateur recrute 300 000 abonnés au quatrième trimestre

En France, le groupe Iliad a enregistré la plus forte croissance de son chiffre d'affaires depuis 9 ans et n'entend évidemment pas s'arrêter en si bon chemin. Pour l'année 2024, le géant ambitionne de réaliser un CA global de 10 milliards d'euros (contre 9,2 milliards en 2023) et prévoit d'ores et déjà de devenir le cinquième opérateur mobile en Europe.