Le plein d'abonnés et de cash au troisième trimestre : chez Free, tous les feux sont au vert

La fin d'année s'annonce plutôt festive chez Free. L'opérateur a présenté, mardi 14 novembre, son tout dernier bilan, excellent, ponctué d'une performance commerciale record au troisième trimestre et d'un chiffre d'affaires en nette hausse sur un an. Mobile et fixe cumulés, Free est l'opérateur qui a le plus cartonné entre début juillet et fin septembre 2023.