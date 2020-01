5G : l'Union européenne livre ses recommandations, sans exclure Huawei mais en maintenant la pression

La boîte à outils de l'UE n'écarte pas de possibles exclusions de la 5G européenne

Un blanc-seing offert aux États membres pour exclure les entreprises à « haut risque »

Les prochains mois seront décisifs pour les équipementiers

La Commission européenne a publié, mercredi 29 janvier, ses recommandations sur le déploiement des futurs réseaux 5G en Europe en approuvant la boîte à outils de l'Union européenne et en dévoilant les prochaines étapes s'agissant de la technologie de cinquième génération, qui devrait générer des recettes de l'ordre de 225 milliards d'euros en 2025. Officiellement, l'UE n'exclut aucun équipementier, mais invite cependant les pays membres à le faire, si certains considèrent qu'un «» pèse sur leur sécurité.Depuis près d'un an, les États membres ont pu recenser à la fois les risques et les vulnérabilités en matière de sécurité des réseaux 5G et fabriquer cette fameuse boîte à outils. Celle-ci offre aux États une réponse aux risques recensés, même ceux liés à des facteurs non techniques, comme le risque d'ingérence d'acteurs étatiques qui se situeraient hors de l'Union européenne, ou bien appuyés par un État.Les États de l'UE sont invités à renforcer leurs exigences de sécurité et à évaluer les profils de risque des fournisseurs. En outre, la boîte à outils enjoint aux États membres de mettre en œuvre des restrictions utiles envers les fournisseurs qui seraient considérés comme à haut risque. La Commission évoque même la possibilité «».Par cette formule des autorités européennes, il faut comprendre que si Huawei et les autres équipementiers chinois ne sont pas exclus des réseaux 5G européens, l'UE offre un blanc-seing aux États membres pour le faire.Une recommandation sans surprise appuyée par Thierry Breton, le commissaire au Marché intérieur : «».La Commission invite les États de l'Union européenne à mettre en œuvre l'ensemble des mesures recommandées dans les conclusions contenues dans la boîte avant le 30 avril 2020. Un rapport conjoint est par ailleurs attendu sur le bureau de la Commission avant le 30 juin prochain.», rappelle la Vice-présidente de la Commission Margrethe Vestager, tout en précisant qu' «». La position de l'Union européenne est maintenant claire.