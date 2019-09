50 procureurs généraux américains lancent une enquête contre Google

Google soupçonnée d'un abus de position dominante

Les GAFAM sont dans le collimateur de la justice américaine

Source : The Verge

Nous l'évoquions la semaine dernière : ce lundi 9 septembre, 50 procureurs généraux représentant quasiment l'ensemble des États fédéraux des États-Unis, exceptés la Californie et l'Alabama, ont débuté unecommune visantMenée par Ken Paxton, procureur général du Texas, elle se concentrera en premier lieu sur les activités de recherche en ligne et publicitaires, et permettra de déterminer si Google a profité de sasur le Web pour étouffer ses principaux rivaux. Cette enquête pourra être élargie à d'autres domaines au fil des investigations.L'organisation Open Markets Institute, qui traite des questions de démocratie et de libertés individuelles, salue cette démarche dans un communiqué : «».Google n'est pas la seule grande entreprise technologique à être dans le collimateur de la justice. En juin dernier, lors de la présentation de ses résultats trimestriels , Facebook avait annoncé que la Federal Trade Commission (FTC) avaitLe procureur général de New-York cherche également à déterminer spécifiquement si le réseau social «».Le responsabledu ministère de la Justice, Makan Delrahim, a déclaré en août que les procureurs généraux se pencheraient, avec son aval, sur les pratiques desen matière de concurrence et qu'aucune entreprise ne serait épargnée par leurs investigations.