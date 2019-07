Facebook : malgré l'amende record de la FTC, la société a présenté de bons résultats financiers

Facebook gagne toujours de l'argent et des utilisateurs

Source : Facebook

Mercredi,a reçu la plus lourde amende de son histoire en étant sommée de régler à l'Autorité de la concurrence américaine, la fameuse, la somme de. Outre l'amende, le réseau social va devoir repenser sa gestion de la confidentialité, appliquer des mesures de conformité comme l'établissement de rapports trimestriels, et créer un comité indépendant dédié à la vie privée. Alors, les résultats trimestriels de la firme auraient pu un peu plus enfoncer le clou. Sauf qu'il n'en est rien, ces derniers étant plutôt bons.Sur ce second trimestre 2019,. Les prévisionnistes avaient tablé sur un CA à 16,5 milliards. Le bénéfice net du groupe a tout de même chuté de moitié, n'atteignant « que » 2,62 milliards de dollars. Mais il faut fictivement ajouter 2 milliards de dollars à ce chiffre, somme qui a été retirée pour régler l'amende infligée par la FTC. Pour rappel, Facebook avait déjà provisionné 3 milliards de dollars.Facebook continue aussi de, aux deux sens du terme. La firme recense 1,59 milliard d'utilisateurs actifs quotidiens en juin 2019, en progression de 8% sur les douze derniers mois. Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels, lui, franchit les 2,41 milliards, là-aussi en hausse de 8% sur cette dernière année.Enfin, le groupe de Mark Zuckerberg emploi désormais 39 651 personnes, pour des effectifs gonflés de 31% depuis l'année dernière à la même époque. Définitivement costaud.