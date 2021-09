Google de nouveau dans le viseur de l'Union européenne par l'intermédiaire de Google Assistant

L'enquête de l'UE tourne autour du déploiement et de l'utilisation de Google Assistant sur plusieurs marchés où l'assistance virtuelle est sollicitée, comme ceux des smartphones, des véhicules connectés et des téléviseurs. Plus globalement, cette enquête s'inscrit dans le cadre d'une vaste opération de l'Union européenne, qui s'inquiète de la domination des assistants vocaux des géants de la Tech : Siri pour Apple, Alexa pour Amazon, et Google Assistant pour Google.