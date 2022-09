Maintenant qu'Alexa est partout, l'assistant personnel va intégrer des publicités à ses réponses les plus courantes

Les concept est le suivant : n'importe quelle marque enregistrée avec Amazon Brand Registry, le programme de publicité et d'affiliation d'Amazon, pourra connaître les questions les plus fréquemment posées par les utilisateurs. Et plus important, elle pourra soumettre des propositions de réponses, qu'on imagine forcément peu objectives. Une fois la modération et le contrôle qualité effectués, ces réponses pourront être exploitées par les propriétaires d'assistants vocaux. Le service devrait être entièrement déployé entre fin 2022 et milieu 2023, selon le support.