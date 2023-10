Quand Amazon veut faire communiquer vos enfants avec son IA

Arjun Venkataswamy est responsable produit de la section Amazon Kids, et souligne que cette approche de l'IA pour enfant est plus mesurée et sécuritaire. Le système d'IA ne fonctionne pas réellement en temps réel, son contenu est généré hors-ligne, examiné par des humains, et ensuite intégré au système. Alexa sera aussi capable de dialoguer de manière dynamique avec les enfants, pour que l'expérience soit la plus interactive possible. Venkataswamy explique : « Les enfants ne se contenteront pas d'avoir une réponse à leurs questions avec Alexa, celle-ci pourra aussi leur en poser ». Les sujets pour le moment sont peu nombreux, mais Amazon envisage d'élargir les thématiques : sports, musiques ou espace par exemple.