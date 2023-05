Projet Starline de Google : l'expérience d'appels vidéos "holographiques" est-elle vraiment si révolutionnaire ?

Pour la nouvelle itération de son Projet Starline, Google promet désormais une version plus petite de sa technologie, se rapprochant davantage d'un téléviseur dans la taille et la forme. Ce nouveau prototype n'a plus besoin d'émetteurs de lumière infrarouge et de caméras spéciales pour créer un modèle 3D de votre interlocuteur. Désormais, c'est l'intelligence artificielle qui se chargera essentiellement de leur donner vie, comme expliqué par Andrew Narker, directeur général du Projet Starline :