L'hologramme au bureau, c'est pour bientôt (avec une bonne dose de 3D et de VR)

Voilà une annonce des plus originales qui va piquer la curiosité des amoureux de Star Wars et de ses hologrammes. Les opérateurs télécoms Orange, Deutsche Telekom, Telefonica et Vodafone ont annoncé ce mercredi s'être associés à la start-up d'origine slovaque Matsuko (un peu française aussi, puisqu'elle prend ses quartiers à Station F, à Paris, pour la partie qui concerne l'UX Design). Leur objectif est de créer une plateforme européenne d'expériences 3D immersives, mêlant ainsi le virtuel et le réel, via la communication holographique.