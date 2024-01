Cette application de rencontre laisse ChatGPT briser la glace pour vous

Si le concept peut prêter à sourire, il répond en réalité à un problème observé chez les utilisateurs d'applications de rencontre. Comme le soulignent nos confrères de WIRED : « Une étude réalisée en 2022 a révélé que près de 80 % des personnes de différentes tranches d'âge se sentaient épuisées ou fatiguées émotionnellement lorsqu'elles utilisaient » ce type de service. Après plus d'une décennie de swipe à gauche et à droite, Tinder et consorts ne semblent plus rendre les rencontres aussi agréables qu'avant, et les premiers échanges entre personnes mises en relation pourraient en être l'une des raisons.

C'est en tout cas ce qu'affirme Ben Chiang, créateur de Volar et ancien directeur de produit pour My AI de Snapchat, que nous avons pu tester l'année dernière. Selon lui, briser la glace s'avère souvent « très douloureux », et c'est précisément là que l'IA peut avoir un vrai rôle à jouer. Il précise toutefois qu'elle ne peut agir que comme un catalyseur : « Elle n'est pas censée remplacer l'être humain ». Avant d'ajouter : « C'est toujours à vous de décider si vous établissez une connexion ou non ».

Chiang assure en outre que Volar, bien que propulsé par des IA qui ont besoin de données pour progresser, n'utilise pas les données des utilisateurs pour cela. Les échanges sont chiffrés et ne serviraient qu'à entraîner les chatbots à reproduire le comportement des humains.