Tinder rattrape la concurrence et s'intéresse enfin à autre chose que le physique

Disponible dans près de 200 pays, et comptabilisant plus de 530 millions de téléchargements, l'application Tinder figure parmi les plus populaires au monde lorsqu'il s'agit de faire de nouvelles rencontres amoureuses. Désormais soucieuse d’inspirer de nouvelles rencontres pour aller au-delà des apparences, l'application fait peau neuve, avec au passage diverses optimisations.