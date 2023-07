Ni ouverts, ni célibataires... Tinder déçoit beaucoup, selon cette étude

À l'instar des réseaux sociaux, ces applications peuvent elles aussi générer stress et frustration, et à terme, une certaine forme de dépression. Depuis quelques mois déjà, de nombreuses applications (dont Tinder) permettent aux utilisateurs d'indiquer plus clairement leurs intentions, mais il semblerait que peu d'entre eux y recherchent le grand amour.

Il y a quelques jours, Tinder annonçait que les relations non monogames étaient de plus en plus populaires chez les 18 à 25 ans, mais que 40 % des personnes inscrites sur la plateforme cherchaient bien une relation à long terme. Profitons-en pour rappeler que l'application a récemment perfectionné ses fonctionnalités, avec notamment une meilleure vérification grâce aux vidéos.