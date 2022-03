Tinder : aux États-Unis, les utilisatrices pourront connaître le casier judiciaire de leur match

C’est une première dans l’industrie des rencontres en ligne . Match Group, maison mère de Tinder, a annoncé une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs, et surtout aux utilisatrices, américains de vérifier le casier judiciaire des personnes avec qui ils matchent. Cet outil censé renforcer la sécurité de la plateforme a été développé par Garbo, une entreprise à but non lucratif qui permet de faire des recherches sur les antécédents judiciaires, dont les délits sexuels ou les comportements violents, via des données publiques.