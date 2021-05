Tinder aussi veut limiter l'envoi de messages offensants en demandant confirmation

Tinder n'est pas peu fier d'annoncer le déploiement d'une nouvelle fonction de sécurité. Une fonction baptisée « Are You Sure » et qui vise à inciter un utilisateur à ne pas envoyer ce message un peu offensant écrit à la hâte.

Dans les faits, lorsque l'algorithme détectera des paroles susceptibles d'offenser le destinataire, il préviendra l'auteur du message en amont, en lui demandant tout simplement s'il est bien certain de vouloir expédier cette missive à peine rédigée.