Grâce à ChatGPT, il échange avec un nombre stupéfiant de femmes pendant un an sur Tinder

À la suite d'une rupture en 2021, Aleksandr a choisi de s'inscrire sur Tinder et de rejoindre ainsi les 75 millions d'utilisateurs de l'application. Après des débuts pas réellement convaincants, où celui-ci n'a pas réussi à obtenir de rendez-vous, une idée « fabuleuse » lui a traversé l'esprit. Il a décidé de se servir du modèle GPT-2 d'Open AI pour entièrement automatiser ses interactions.

Premièrement, il a personnalisé son outil afin que celui-ci agisse comme un filtre de ses préférences personnelles et que l'application puisse lui proposer des personnes en adéquation avec ses goûts. Comme on le sait tous, ChatGPT est capable de générer du texte plus ou moins cohérent, Aleksandr a fait en sorte qu'il puisse également tenir des conversations avec les utilisatrices de l'application. Malgré quelques bugs, c'est grâce à ce subterfuge que celui-ci est parvenu à entamer la conversation avec ces quelques milliers de femmes et à obtenir une centaine de rendez-vous réels.

Une stratégie largement discutable, mais qui lui a permis de rencontrer Karina Vyalshakaeva en décembre 2022. Les deux amoureux sont désormais fiancés.