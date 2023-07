Oui, ChatGPT peut maintenant télécommander votre sextoy

Vous ne l'aviez pas vu venir ? Eh bien nous non plus. La société Lovense, qui produit des sextoys connectés et interactifs, lance en version bêta son nouveau produit du plaisir, qui s'appuie sur la technologie de ChatGPT : « ChatGPT Pleasure Companion ».

Intégré au sein de son application Lovense Remote, elle serait capable, en s'appuyant sur les préférences que vous lui indiquerez, de créer une histoire érotique et de vous la conter avec une voix sensuelle qui devrait réveiller chez l'utilisateur certains instincts primaires.

« Notre ChatGPT Pleasure Companion vous permet désormais de concevoir l'histoire que vous souhaitez, d'incarner n'importe lequel de vos fantasmes ou de vos rêves, et de vous y plonger totalement » s'enthousiasme le patron de l'entreprise Dan Liu, dans une interview avec Techcrunch.