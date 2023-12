"Coucou maman, c'est moi..." Attention à cette escroquerie qui joue avec vos sentiments sur WhatsApp

C'est hélas la période, mais les campagnes malveillantes se multiplient, comme les techniques usant de SMS frauduleux, et celle signalée ce mois-ci par Cybermalveillance.gouv.fr n'est franchement pas rassurante. Des escrocs envoient des SMS usurpant l'identité d'enfants, avec des messages au ton parfois alarmant, prétextant une urgence ou un problème, avec leur téléphone par exemple. En réalité, la démarche n'a qu'un objectif : attirer les parents les plus affolés sur WhatsApp et leur soutirer de l'argent. Identification des fraudes et comportement à adopter si vous en êtes victime, voici comment faire.