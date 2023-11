L'algorithme de la CAF, "un système de surveillance de masse particulièrement pernicieux" selon la Quadrature du Net

Dans le cadre de la lutte contre les algorithmes de surveillance, l’association de lutte pour les libertés numérique a donc mis à disposition publiquement deux des algorithmes utilisés par la CAF pour la détection de la fraude sociale. Les deux modèles (utilisés respectivement entre 2010 et 2014 et 2014 et 2018) avaient pour but de détecter le « score de suspicion » d’un allocataire pour estimer si un contrôle était nécessaire afin de réclamer d’éventuels trop-perçus. La version actuelle de l’algorithme n’a en revanche pas été partagée par la CAF.